تحرير أكثر من 660 محضراً لمخالفات بالمخابز والأسواق فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف ، تقريرا بشأن مجهودات قطاع التموين خلال شهر مايو الماضى، وذلك فى إطار متابعته المستمرة للملفات الحيوية بهدف تقييم الأداء فى القطاعات الخدمية التى يتعامل معها المواطن ليحصل على احتياجاته الأساسية ولضمان توافرها بالشكل المطلوب،وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الصدد .

وتبين من التقرير، الذى عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة، أنه تم خلال تلك الفترة، توجيه حملات تموينية مكثفة بالتعاون والتنسيق بين مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية بدائرة المحافظة وعددها 1284 مخبرا، للوقوف على مستوى جودة الرغيف المنتج والتأكد من توافر الاشتراطات المطلوبة، فيما تم تحويل 312 مخبزاً للعمل بالغاز الطبيعي ، ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمخابز بديلاً عن السولار، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 569 محضرا بواقع: 237 نقص الوزن، 54 إنتاج غير مطابق للمواصفات، 22 عدم إعطاء بون صرف ، 109 لتدني مستوى النظافة ، 15 لعدم وجود ميزان، 56 محضراً للتصرف في الحصة، 64 لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، 12 لعدم الاحتفاظ بالسجلات.

وفي مجال المرور على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز،فقد تم تحرير 337 محضرا منها : 123 لعدم حمل شهادات صحية، 99 لعدم الإعلان عن الأسعار،45 للذبح خارج المجازر، و 4 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، 15 لإدارة منشآت بدون ترخيص، 10 لحيازة سلع مجهولة المصدر، 24 لحيازة سلع منتهية الصلاحية ، 5 تجميع دقيق بلدى مدعم ،4 محاضر لبيع سلع بأزيد من الأسعار المدونة عليها، 7 لتجميع مواد بترولية، ومحضرًا لعدم الالتزام بسياسة الاستبدال والإرجاع.

بينما تم تحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن محال تجارية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، و3 محاضر لحيازة وعرض وبيع سلع غير معلوم مصدرها وغير مطابقة للمواصفات إذ تم التحفظ على 5 أطنان علف و5كجم مصنعات لحوم ، و30علبة سجائر مستوردة، فيما تم تحرير 3 محاضر لمسئولين عن مخابز سياحي لحيازة واستخدام دقيق بلدي مدعم من حصص المخابز البلدية، حيث تم التحفظ على 10 أجولة زنة 50 كجم من الدقيق البلدي المدعم، بالإضافة إلى تحرير 10محاضر ضد جزارين لحيازة لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكوميةوالتحفظ على 100 كجم واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين، بينما تم تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن الطلمبات غير المرخصة لتمويل السيارات للعمل في مجال المواد البترولية المدعمة، حيث تم ضبط 100 لتر مواد بترولية، والتحفظ على المضبوطات.