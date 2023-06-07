بوتين: انفجار سد نوفا كاخوفكا أدى إلى "كارثة بيئية واسعة النطاق"

وكالات

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن انفجار سد نوفا كاخوفكا أدى إلى "كارثة بيئية واسعة النطاق"، معتبرا أنه "عمل همجي" نفذته أوكرانيا، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد حذر رئيس منطقة "نوفا كاخوفكا" فلاديمير ليونتيف اليوم الأربعاء، من عواقب وخيمة على المواطنين والمنطقة جراء الضرر الذي حدث في محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية في أعقاب حادثة انهيار السد في جنوب أوكرانيا.

وقال ليونتيف ، إن "هذا يأتي بعد أن تسبب حادث تدمير محطة كوخوفسكايا في جرف إحدى المقابر مما يهدد بانتشار العدوى بين المواطنين في المنطقة"، مشيرا إلى أن وزارة الطوارئ وجميع الدوائر ذات الصلة تبذل كل ما في وسعها على مدار الساعة لكشف من خلال التحاليل الكيميائية ظهور أي نوع من البكتيريا الضارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وقد أدى حادث محطة "كوخوفسكايا" إلى عمليات إجلاء جماعية ومخاوف من دمار واسع النطاق حيث تلقي أوكرانيا وروسيا باللوم على بعضهما البعض في هذا الحادث الذي تسبب في حدوث أضرار كبيرة في مرافق البنى التحتية بمدينة "نوفا كاخوفكا"، نتيجة لتدمير جميع الهياكل السطحية والصمامات، ما أدى إلى تصريف المياه بشكل عشوائي، وتسبب في ارتفاع منسوب مياه النهر إلى 10 و12 مترا، فيما صرح رئيس المنطقة بأن خطوط الكهرباء دمرت، ولحق الدمار ببعض المنازل.