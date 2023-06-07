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بوابة الأزهر الشريف تعلن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:53 م
بوابة الأزهر الشريف تعلن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس امتحانات الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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أعلنت بوابة الأزهر الشريف رابط الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وانتهى قطاع المعاهد الأزهرية من أعمال الرصد والمراجعة وتلقى النتائج من المناطق للشهادتين الابتدائية والاعدادية، حيث سبق وأكد الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية، سيتم إعلانها خلال ايام ، بعد اعتمادها من الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأربعاء الماضى انتهت أعمال التصحيح، وجرت أعمال الرصد، مشيرا إلى أنه تم التنبيه على المصححين مراعاة الدقة التامة فى التصحيح، متمنيا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية 158360، وانتهت امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 27/5/2023.

 

 


بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس الشهادة الإعدادية

بوابة الازهر الشريف

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية



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