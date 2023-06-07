اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يونيو 2023 10:07 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. قافلة طبية بقرية حاجر خزام فى قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الأربعاء، 07 يونيو 2023 09:00 ص
اليوم.. قافلة طبية بقرية حاجر خزام فى قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة قافلة طبية - أرشيفة
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور راجى تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، إطلاق القافلة الطبية بقرية حاجر خُزام التابعة لإدارة قوص الصحية وذلك يومى الأربعاء والخميس، من الأسبوع الجارى، فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وأشار الدكتور راجى، إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

وأكد مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن القافلة حرصًا من مديرية الصحة بقنا على ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا.


صحة قنا

قافلة طبية

حاجر خزام

محافظة قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة