اليوم.. قافلة طبية بقرية حاجر خزام فى قنا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور راجى تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، إطلاق القافلة الطبية بقرية حاجر خُزام التابعة لإدارة قوص الصحية وذلك يومى الأربعاء والخميس، من الأسبوع الجارى، فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وأشار الدكتور راجى، إلى أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

وأكد مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن القافلة حرصًا من مديرية الصحة بقنا على ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلى جميع القرى بمراكز محافظة قنا.