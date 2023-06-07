السعودية: أمر ملكي بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، لتكون مؤسسة ذات شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وغير هادفة إلى الربح.



وتهدف المؤسسة - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الأربعاء إلى الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، والتعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، وموائمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني ودعمها.



ويأتي إطلاق مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تأكيدا على ريادة المملكة عالميا في هذا المجال، ودورها في دعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، فضلا عن استكشاف فرص التعاون في قطاع الأمن السيبراني، لاسيما في ظل ما حققته التجربة السعودية في الأمن السيبراني محليا وإقليميا وعالميا من مكتسبات، حتى بات النموذج السعودي في الأمن السيبراني اليوم نموذجا ناجحا ورائدا يُعترف به دوليا.