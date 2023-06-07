السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ط.س" عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وزنت 76 جراما، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى الشابو، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.