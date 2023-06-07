السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ن.ع.ت" عامل بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالتزوير فى محرر رسمى بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2017 بدائرة مركز المنشاة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع موظف عام حسن النية وهو موثق عقود الزواج الكنسى فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى وهو عقد الزواج للطوائف متعدى الملة بأن أمده بمعلومات على خلاف الحقيقة وتمكن بذلك من الزواج بأخرى، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.