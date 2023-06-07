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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:29 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "لأحدهما معلومات جنائية "، مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة.

وتبين أن المتهمين تربحا مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما (بشراء العقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).

 


اخبار الحوادث

غسل أموال

الاتجار في المخدرات

غسيل أموال



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