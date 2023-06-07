اليوم السابع
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الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 4 ملايين جنيه

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:13 ص
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 4 ملايين جنيه أموال مضبوطة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم قى مجال صناعة وتوريد مستلزمات تغليف الأدوية مقابل أرباح والإمتناع عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة.
 
كشفت قوات الأمن محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 4 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جرائم الأموال العامة

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