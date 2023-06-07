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الداخلية تكشف حقيقة وجود حوادث سرقة بالقليوبية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 12:49 ص
الداخلية تكشف حقيقة وجود حوادث سرقة بالقليوبية حوادث سرقة - أرشيفية
كتب - محمود عبد الراضي

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نُشر على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"  تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو تضمن الإدعاء بعدم تواجد إنارة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مما يتسبب فى إنتشار وقوع السرقات والحوادث. 
 
بالفحص تبين أن الشاكى (صاحب معرض موبيليا – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية)، وبإستدعائه وسؤاله قرر ما سبق ذكره بالمنشور. 
 
بالتنسيق مع الجهة المختصة أفادت أن سبب إنقطاع التيار الكهربائى بمحل الشكوى هو عطل فنى وتم تداركه وإصلاحه فى حينه وإعادة الإضاءة، وتم التواصل مع الشاكى وإفهامه، كما تبين عدم وجود ايه بلاغات سرقات أو حوادث طرق خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة محل الشكوى.

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