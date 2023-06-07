اليوم السابع
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الداخلية تعيد فتاة المرج المتغيبة لأحضان أسرتها

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:37 م
الداخلية تعيد فتاة المرج المتغيبة لأحضان أسرتها قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتغيب ابنته "طالبة" عقب خروجها من مسكنهما، لمرورها بضائقة نفسية بسبب خلافات بينها ووالدتها.
 
بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن العثور عليها بمكان تواجدها بدائرة القسم، وبمناقشتها أقرت بتركها مسكن أهليتها بمحض إرادتها إثر خلافات عائلية، واصطحبها والدها للإقامة بصحبة جدتها، وتم استدعاء والد المتغيبة وتم تسليمها له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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