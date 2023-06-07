الداخلية تضبط عصابة تصنع المخدرات بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة القليوبية بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تصنيع المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، مُتخذين من عدد 2 شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة السلام أول وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة سكنهم، وعُثر بداخلها على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 55 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس وزنت كيلو جرام- عدد 150 قرص مخدر - كمية من البودر المخدر وزنت 2 كيلو جرام- عدد 3 زجاجات من زيت الهيدرو المخدر- بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- ماكينة عد نقود- عدد 2 سلاح أبيض "خنجر - سكين"- مبلغ مالى- عدد 5 هواتف محمولة- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التصنيع والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالى متحصلات تجارتهم والهواتف لتسهيل التواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.