الداخلية تضبط المتهم بسرقة مجوهرات من سيدة

كتب محمود عبد الراضي

نُشر على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليق مدعوم بمقطع فيديو متضمناً حواراً بين صاحبة الحساب و(سيدة آخرى - مُقيمة الجيزة) إدعت خلاله تعرض منزلها للسرقة عدة مرات .

بالفحص وباستدعاء السيدة المشار إليها قررت بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها فوجئت بكسر كالون الباب الخارجى للشقة وسرقة (مبالغ مالية عملات "محلية ، أجنبية" - مشغولات ذهبية - حقيبة تحوى أحذية وملابس) ، واتهمت (شقيقة زوجها ، وزوجها - مقيمان ذات العنوان) بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم، إلا أنها عدلت عن إتهامها لهما عقب ذلك.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة المشار إليها، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الفيوم) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الوقائع .