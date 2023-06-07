الجريدة الرسمية تنشر قانون تعديل اتفاقية البحث عن البترول بجنوب غرب مليحة

كتبت -مروة الغول

نشرت الجريدة الرسمية فى العدد 2 مكرر ( ج ) فى 15 يناير سنة 2023 قانون رقم 3 لسنة 2023 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية.

وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه:يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراءالغربية (ج. م . ع . )، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.