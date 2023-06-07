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أكرم القصاص
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البنك الدولي: الاقتصاد المصري سيتصدر نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 05:26 م
البنك الدولي: الاقتصاد المصري سيتصدر نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البنك الدولي
أ ش أ

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توقع البنك الدولي أن يتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنمو 4% خلال السنة المالية الحالية، ليستمر تقدمها على دول المنطقة إلى عام 2025.


وبحسب تقرير للبنك الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% في 2024 ليزيد إلى 4.7% في 2025.


ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد السعودي 2.2% في 2023 و3.3% في 2024 و2.5% في السنة التالية.


أما اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتوقع البنك أن ينمو 2.2% في 2023 و3.3 % في 2024 و3% في 2025.


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