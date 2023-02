دراسة: الألم المزمن يزيد من خطر الإصابة بالخرف وألزهايمر

كتبت فاطمة خليل

وجدت دراسة جديدة أن الألم المزمن، مثل التهاب المفاصل أو آلام الظهر ، والذي يستمر لأكثر من ثلاثة أشهر، يزيد من خطر التدهور المعرفي والخرف، بحسب موقع شبكة CNN الأمريكية.

وبحسب الباحثين فإن الحُصين، وهي بنية دماغية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتعلم والذاكرة، يبلغ عمرها حوالي عام في شخص يبلغ من العمر 60 عامًا يعاني من موقع واحد من الألم المزمن مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من الألم.

ولكن عندما شعر هذا الشخص بالألم في مكانين في الجسم، تقلص حجم الحُصين أكثر من ذلك - وهو ما يعادل أكثر من عامين بقليل من الشيخوخة، وفقًا لتقديرات في الدراسة التي نُشرت في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences أو PNAS.

بعبارة أخرى ، كان حجم الحُصين (حجم المادة الرمادية) لدى فرد يبلغ من العمر 60 عامًا مصابًا (بألم مزمن) في موقعين من الجسم مشابهًا لحجم الأشخاص الذين لا يعانون من الألم الذين يبلغون من العمر 62 عامًا.

ووجدت الدراسة أن الخطر يرتفع مع زيادة عدد مواقع الألم في الجسم. كان حجم الحُصين أصغر بأربع مرات تقريبًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الألم في خمسة مواقع أو أكثر من الجسم مقارنةً بأولئك الذين يعانون من اثنين فقط - أي ما يعادل ثماني سنوات من الشيخوخة.

قال الباحثون: "سؤال الناس عن أي حالات ألم مزمن ، والدعوة إلى رعايتهم من قبل أخصائي الألم ، قد يكون عامل خطر قابل للتعديل ضد التدهور المعرفي الذي يمكننا معالجته بشكل استباقي"..

حللت الدراسة بيانات من أكثر من 19000 شخص خضعوا لفحص الدماغ كجزء من البنك الحيوي في المملكة المتحدة ، وهي دراسة حكومية طويلة الأجل لأكثر من 500000 مشارك بريطاني تتراوح أعمارهم بين 40 و 69 عامًا.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من مواقع متعددة من آلام الجسم كان أداؤهم أسوأ من الأشخاص الذين لا يعانون من الألم في سبع من 11 مهمة معرفية.

في المقابل ، كان أداء الأشخاص الذين لديهم موقع ألم واحد أسوأ في مهمة معرفية واحدة فقط - وهي القدرة على تذكر أداء مهمة ما في المستقبل.

تم التحكم في الدراسة لمجموعة متنوعة من الحالات المساهمة - العمر ، وكتلة الجسم ، والعرق ، والوراثة ، وتاريخ السرطان ، والسكري ، ومشاكل الأوعية الدموية أو القلب ، والأدوية ، والأعراض النفسية وحالة التدخين ، على سبيل المثال لا الحصر.

التمرين هو الأداة الأولى الأقوى في مكافحة التدهور المعرفي والخرف لكن قد يكون الأشخاص المصابون بالألم المزمن متعدد المواقع أقل قدرة على الالتزام بالنشاط البدني المنتظم كآلية محتملة لزيادة خطر الإصابة بالخرف.

إن الصلة بين الألم المزمن والالتهاب لا تقل أهمية. وجدت مراجعة أجريت عام 2019 للدراسات أن الألم يحفز الخلايا المناعية المسماة الخلايا الدبقية الصغيرة لخلق التهاب عصبي قد يؤدي إلى تغييرات في اتصال الدماغ ووظيفته.

كان الأشخاص الذين يعانون من مستويات أعلى من الألم أكثر عرضة لتقليل المادة الرمادية في مناطق الدماغ الأخرى التي تؤثر على الإدراك، مثل قشرة الفص الجبهي والفص الجبهي - وهي نفس المناطق التي يهاجمها مرض ألزهايمر.