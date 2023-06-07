الإحصاء: 6.5% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول الجنوب الأفريقى عام 2022

كتب مدحت عادل

فى اطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى جولته فى منطقة الجنوب الأفريقى والتى تتضمن زامبيا وموزمبيق وأنجولا.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العـامة والإحـصاء اليوم الأربعاء، إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الجنوب الأفريقى (زامبيا وموزمبيق وأنـجـولا) ليصل إلى 381.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 358.6 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5%.

وتظهر بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وموزمبيق ليصل الي 30.0مليون دولار عام 2022 مقابل 16.1 مليون دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 85.8%، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى موزمبيق لتصل إلى 29.1 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 13.32 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 118.8 %. كما بلغــت قيمــة الواردات المصرية من موزمبيق950 ألف دولار خلال عام 2022 مقابل 2.82 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 66%.

وتوضح بيانات الجهاز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر و انـجولا ليصل الي 23.0 مليون دولار عام 2022 مقابل 20.4 مليون دولار عام 2021بنسبة ارتفاع قدرها 13%, وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى انـجولا لتصل إلى 22.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 20.0 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%. كما بلغت قيمة الواردات المصرية من انـجولا 96 الف دولار خلال عام 2022 مقابل 330 الف دولار خــلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 71%.

وطبقا لبيانات الجهاز فقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر و زامبيا ليصــل الي 328.9 مليون دولار عام 2022 مقابل 322.1 مليون دولار عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.1%، وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى زامبيا لتصل 15.2 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 11.4مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 33%. كما بلغت قيمة الواردات المصرية من زامبيا 313.7 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 310.7 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1%.

وقد سجلت قيمة تحويلات المصـــريين العاملين بموزمبيق 1.8 مليون دولار خــــلال العــــام المالي 2021 / 2022 مقابل 1.2 مليون دولار خــــلال العــــام المالى 2020 / 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 50.0 %، بينما سجلت تحويلات المصـــريين العاملين بأنـجولا 817 ألف دولار خــــلال العــــام المالي 2021 / 2022 مقابل 562 ألف دولار خــــلال العــــام المالي 2020 / 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 45.3%.كما سجلت قيمة تحويلات المصـــريين العاملين بزامبيا 4.0 مليون دولار خــــلال العــــام المالي 2021 / 2022 مقابل 3.9 مليون دولار خــــلال العــــام المالي 2020 / 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5 %.

وبلغت قيمة استثمارات زامبيا في مصر 301 ألف دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 321 ألف دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة انخفاض 6.2%، وقد بلغت قيمة استثمارات أنـجولا فى مصر 97 ألف دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 385 ألف دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة انخفاض 74.8%.

وطبقا لتقديرات البعثة فقد بلغ عـدد المصـريين المتواجدين بزامبيا وانـجولا وموزمبيق 640، 600، 500 مصرى على الترتيب حتى نهاية 2021.