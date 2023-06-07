الأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس وارتفاع درجات الحرارة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد نتيجة للتغيرات التي تشهدها حالة الطقس من خلال ارتفاع درجات الحرارة.

قال محسن الشامى مدير إدارة الأزمات والكوارث والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، إنه طبقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي يُشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة.

وأضاف فى بيان صحفى، إنه يشير تقرير هيئة الأرصاد الجوية، إلى احتمالية تعرض البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 07 يونيو 2023 إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة بدايةً من يوم الخميس 8 يونيو حتى يوم الجمعة 9 يونيو على ذات المناطق، بالإضافة إلى مدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية وسيناء وجنوب البلاد، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة، مع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية تمتد خفيفة على القاهرة والوجه البحري ورعدية أحياناً على بعض المناطق.

وأكد مدير إدارة الأزمات والكوارث والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، على إنه تم رفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن الأمطار المتوقعة والرياح المحملة بالأتربة، وأهابت الإدارة بكافة المواطنين الحذر واتخاذ كافة سبل الوقاية وطالبت المواطنين بالآتي:- (عدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة مع ارتداء الملابس القطنية وتغطية اليدين وارتداء اغطية رأس بيضاء أو فاتحة اللون إذا اضطررت للخروج.. وابحث عن الظل - تخفيض المجهود البدني قدر الإمكان - عدم التواجد في أماكن سيئة التهوية)

كما أهابت بضرورة إخلاء السيارات من التالى:- (المواد القابلة للاشتعال - زجاجات الكحول - المشروبات الغازية - أجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة - العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام - تجنب السفر بالسيارة في فترة الظهيرة وأثناء نشاط الرياح المحملة بالأتربة خاصة على الطرق الصحراوية).