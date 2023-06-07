الأرصاد: ذروة الموجة الحارة والعاصفة الهوائية غدا وتحسن الأحوال مساء الجمعة

محمد شعلان

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الخميس ذروة حالة عدم الاستقرار الجوية ، وسيكون هناك منخفض خماسيني أقل حدة من المنخفض الذي تعرضت له البلاد الخميس الماضي، كما سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن عاصفة الرمال والأتربة ستؤدى لتدهور الرؤية في أغلب محافظات الجمهورية خاصة المناطق المكشوفة والطرق الصحراوية، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وتابعت: "الأجواء شديدة الحرارة وسط النهار غدا الخميس مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة وسحب رعدية في بعض الأماكن، وحركة الاتربة تبدأ من غد وليس من اليوم"، موضحا أن حركة الرياح ستنشط في أقصى غرب البلاد، وفي يوم الجمعة الأجواء ستكون أحسن ونشعر بالتحسن مساء الجمعة والسبت.