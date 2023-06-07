"استدرجناهما عبر فيس بوك".. اعترافات المتهمين بقتل شخصين فى قنا

كتب محمود عبد الراضي

"استدرجناهما عبر الفيس بوك"، بهذه الكلمات اعترف المتهمون بقتل شخصين في قنا، حيث أوهموا الضحيتين بوجود سيارة للبيع وقتلوهما.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بشأن العثور على جثتين لـ(شخصين ، مقيمان بنطاق محافظتى " أسيوط- القليوبية" ) بهما أعيرة نارية متفرقة بالجسم بإحدى الطرق بدائرة المركز.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (4) أشخاص منهم، وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات - هاتف محمول)، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة وأقروا باستدراجهم للمجنى عليهما من خلال موقع "فيس بوك" بزعم عرض سيارة للبيع واصطحابهما لمكان العثور ولدى وصولهم أطلقوا عليهم أعيرة نارية من البندقية المضبوطة بحوزتهم فأودى بحياتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.