اليوم السابع
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الأربعاء، 07 يونيو 2023 04:04 ص
أكرم القصاص
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إعداد خطة ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالتعاون مع البنك الدولى بتكلفة 200 مليون دولار

الأربعاء، 07 يونيو 2023 04:00 ص
إعداد خطة ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء بالتعاون مع البنك الدولى بتكلفة 200 مليون دولار وزيرة البيئة خلال فاعليات الاحتفال بأسبوع الاستثمار البيئى
كتبت منال العيسوى

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قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم البدء فى إعداد خطة الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمناخ، ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي في مصر بتكلفة 200 مليون دولار، خلال احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة العالمي 2023 ، بشكل مختلف من خلال تصميم أسبوع للاستثمار البيئي تحت رعاية رئيس الوزراء، يتضمن فعاليات مختلفة على مستوى المحافظات بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة، والتركيز على مفهوم الاستثمار في البشر من خلال تعزيز فرص الشباب والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ودور الخبراء والأكاديميين، انطلاقا من مبدأ ان توسيع قاعدة المشاركة لأصحاب المصلحة يعزز العمل البيئي القائم على البعد الاقتصادى. 
 
وأوضحت وزيرة البيئة لـ"اليوم السابع"، أن عام 2019 شهد إعداد استراتيجية مختلفة للتعامل مع ملف البيئة تم عرضها على القيادة السياسية، تقوم على الربط بين البيئة والاقتصاد، من خلال 3 مستهدفات هي السيناريو النمطي المعني بالحد من التلوث، والتركيز على إدارة الموارد الطبيعية، إلى جانب مواجهة التحديات البيئية العالمية مثل تغير المناخ، انطلاقا من منهج حساب تكلفة التدهور البيئي، لافتة إلى أن بداية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى قام على هدف دراسة تكلفة التدهور البيئي. 
 
جدير بالذكر أن الخطة ستشمل أيضا تقييم الفوائد الصحية والاقتصادية البيئية، لإعطاء الأولوية لتدخلات المناخ وجودة الهواء المطلوبة، وإجراءات التخفيف وخطة لتنفيذها، ووضع تقديرات للتمويلات المطلوبة، والعمل على إشراك اصحاب المصلحة كشريك أساسي في تنفيذ خطة العمل، بما يساعد على بناء الثقة والشعور بالمسؤولية المشتركة.

الاستثمار البيئي

تغير المناخ

التغيرات المناخية

يوم البيئة العالمى

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اليوم العالمى للبيئة



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