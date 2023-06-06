اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:39 م
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احتفالا بيوم البيئة العالمى..

ياسمين فؤاد تقود فعاليات اليوم الرابع لأسبوع الاستثمار البيئى.. صور

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 12:24 م
ياسمين فؤاد تقود فعاليات اليوم الرابع لأسبوع الاستثمار البيئى.. صور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمى
كتبت منال العيسوى

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قادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيسرة البيئة، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الرابع لأسبوع دعم الاستثمار البيئي احتفالا بيوم البيئة العالمي 2023 تحت رعاية رئيس الوزراء، حيث أعلنت إعداد خطة الإدارة المتكاملة لجودة الهواء والمناخ ضمن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي في مصر بتكلفة 200 مليون دولار، بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور إبراهيم عبد الجليل الرئيس الأسبق لجهاز شئون البيئة، الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد حسن مدير مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ، ولفيف من ممثلى الجهات والمحافظات والهيئات الدولية والتمويلية وشركاء التنمية وأعضاء مجلس النواب والقطاع الخاص ورجال الأعمال والخبراء.
 
وقالت الوزيرة، إن إطلاق بداية إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء يأتي تماشياً مع جهود الحكومة في الحد من الانبعاثات واتخاذ مزيد من اجراءات التخفيف، من خلال تقليل مصادر وكميات الملوثات المسؤولة عن تدهور جودة الهواء المحيط والاحتباس الحراري الإقليمي والعالمي، وبالتالي تحسين نوعية الحياة لسكان القاهرة الكبرى، حيث بدأت وزارة البیئة بالتنسیق مع البنك الدولي في إعداد الخطة تحت مظلة مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، لنطلق اليوم شارة البدء في تنفيذ الخطة التي بنيت على أساس مشاركة أصحاب المصلحة وشركاء التنمیة، انطلاقا من قناعة وزارة البيئة بأن العمل التشاركي يأصل الشعور بالمسئولية المشتركة لكل الأطراف. 
 
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إطلاق بدء إعداد الخطة يأتي في إطار احتفال وزارة البيئة بيوم البيئة العالمي 2023 بشكل مختلف من خلال تصميم أسبوع للاستثمار البيئي تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، يتضمن فعاليات مختلفة على مستوى المحافظات بمشاركة مختلف أصحاب المصلحة، والتركيز على مفهوم الاستثمار في البشر من خلال تعزيز فرص الشباب والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ودور الخبراء والأكاديميين، انطلاقا من مبدأ ان توسيع قاعدة المشاركة لأصحاب المصلحة يعزز العمل البيئي القائم على البعد الاقتصادي. 
 
خلال فاعليات الاحتفال
خلال فاعليات الاحتفال

الوزيرة تشارك الاحتفال بيوم البيئة
الوزيرة تشارك الاحتفال بيوم البيئة

وزيرة البيئة خلال القاء كلمتها
وزيرة البيئة خلال القاء كلمتها

وزبرة البيئة خلال الاحتفال
وزبرة البيئة خلال الاحتفال

اليوم الرابع لاحتفالات يوم البيئة
اليوم الرابع لاحتفالات يوم البيئة

 


البيئة

تغير المناخ

تغيرات المناخ

خطط المناخ

التغيرات المناخية



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