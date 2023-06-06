ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس فنزويلا سبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين

الرياض (أ ش أ)

بحث ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون، وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء، أن ولى العهد السعودى التقى رئيس فنزويلا في قصر السلام بجدة، حيث رحب الأمير محمد بن سلمان بزيارة مادورو إلى المملكة فيما عبر الرئيس الفنزويلي عن سعادته بهذه الزيارة.

وأضافت القناة الإخبارية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الفنزويلى قد وصل أمس الاثنين إلى جدة في زيارة رسمية تستغرق يومين .