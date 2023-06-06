اليوم السابع
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نجاة قائد سيارة بعد انحرافها عن الطريق بنزلة محور 26 يوليو

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 01:33 م
نجاة قائد سيارة بعد انحرافها عن الطريق بنزلة محور 26 يوليو حادث تصادم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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وقع حادث مروري بنزلة محور 26  يوليو في كرداسة، حيث اختلت عجلة القيادة من يد قائد سيارة ملاكي، مما أسفر عن اصطدامها بالرصيف، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بنزلة محور 26 يوليو، اتجاه الطريق الأبيض، بكرداسة، وتوجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة انحراف سيارة ملاكي عن الطريق، واصطدامها بالرصيف، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد قائد السيارة، وتم إزالة آثار الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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