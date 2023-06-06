"تعليم القليوبية" تبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، اليوم الثلاثاء، بمكتبها بديوان عام المديرية، اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية، وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور تامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه استهلت وكيل الوزارة الاجتماع بتقديم الشكر للجميع على الجهود المبذولة طوال العام الدراسي وخلال الامتحانات سواء الفصل الدراسي الأول أو الثاني، والشكر موصول كذلك لجميع العاملين بالمدارس وأعضاء التوجيه على الجهود المبذولة بشكل خاص بحصول مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمراكز متقدمة في مسابقات عديدة علي مستوى الجمهورية والمشاركة في مسابقات عالمية والحصول على مراكز عالمية.

وناقشت مدير تعليم القليوبية، مع الحضور استعدادات المديرية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، حيث أكدت على ضرورة الاهتمام بنظافة اللجان، والعمل على تعقيمها وتطهيرها خاصًة دورات المياه، والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية من حيث توافر (المراوح -الإضاءة) وعوامل الأمن والسلامة باللجان.

وأكدت علي ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب والهدوء والجو الآمن للطلاب والمنتدبين لأعمال الامتحانات، وأنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لتهيئة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب، لتأدية امتحاناتهم في سهولة ويسر.

وشددت على ضرورة التواصل الفعال مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية وتذليل العقبات أمام رؤساء اللجان بسرعة ويسر، كما أشارت إلى ضرورة تجهيز الاستراحات بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة، لضمان إقامة كريمة للمنتدبين لأعمال الامتحانات.