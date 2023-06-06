148 لجنة و32 استراحة لاستقبال ماراثون الثانوية العامة فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت نادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ، على أن مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، قد استعدت لاستقبال عدد 56,579 طالب لاداء امتحانات الثانوية العامة وذلك من خلال 148 مقر لجنة امتحانية والتي تبدأ يوم الاثنين الموافق 12 يونيو الجارى، وتنتهي يوم 15 يوليو القادم ،كما تم الانتهاء من فرش 32 استراحة لاستقبال المعلمين و رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، قد أعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة ، وقدم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم ، مطالبًا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم ، أنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية تبدأ التقديم لها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 من يونيو 2023 وتستمر لمدة خمسة عشر يومًـا ، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.