تعليم الإسماعيلية: تلقى طلبات الاعتذار عن امتحانات الشهادة الثانوية اليوم

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ، إنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم فإنه سيتم اليوم الثلاثاء، تلقى طلبات الاعتذار عن المشاركة فى امتحانات الثانوية العامة.

وذلك بمقر مدرسة المشير الثانوية العسكرية التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية ولمدة ثلاثه ايام.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية قامت امس الإثنين بتسليم خطابات الترشيح للمراقبة فى امتحانات الثانوية العامة على العاملين بالمديرية والأدارات التعليمية المختلفة على مستوى محافظة الإسماعيلية.