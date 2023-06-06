اليوم السابع
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وزير التعليم العالى ينعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:28 م
وزير التعليم العالى ينعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق
كتب محمد صبحى

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نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة الأسبق، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.
 
الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد عماد الدين أستاذ جراحة العظام، شغل منصب عميد كلية الطب جامعة عين شمس وتولى منصب وزير الصحة والسكان، وذخرت حياته بالعديد من الإنجازات العلمية والبحثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

التعليم العالى

وفاة وزير الصحة الاسبق

وفاة الدكتور احمد عماد

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