إزالة 43 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، إن الوحدات المحلية مستمرة في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثانية للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

ففي مركز مغاغة، أزالت الوحدة المحلية 38 حالة تعد بالبناء المخالف خلال حملة مكبرة لرفع وازالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعد على أرض زراعية، و11 حالة على أرض إصلاح زراعي و19 حالة تعد على أرض زراعية، وحالة على حرم الري.

وفى مركز ومدينة مطاي، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات بقريتي أبوعزيز و بردنوها حيث تم إزالة 5 حالات تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة منها 3 حالات تعد بالبناء خارج الحيز العمراني بقرية أبو عزيز، كما تم إزالة حالتي تعد بالبناء بحي غرب مدينة مطاي وقرية بردنوها، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.