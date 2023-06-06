إزالة 14 حالة تعد على أراضى أملاك رى بمركز ملوى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مراكز المحافظة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 ل إزالة التعديات ، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والري والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة ، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزير التنمية المحلية.

من جانبه، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الرى بقرية اتقا وعزبة عبد الواحد وعزبة رستم، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 14 حالة تعد على الري بمساحة 532 مترا، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.