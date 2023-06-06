أحمد الشخيبي أول كفيف يؤسس فرقة إنشاد لإحياء الاحتفالات الدينية بقنا.. صور

قنا صابر سعيد

ماشي بنور الله يناجي مولاه ويتمتم بآيات من القرآن الكريم، يلقى التحية على كل من يشعر به بجواره ويتبادل أطراف الحديث مع المحبين والمتابعين لحلقات الذكر الخاصة به، فمنذ سنوات تزيد عن الـ 6، بدأ أحمد الشخيبي مشواره في الإنشاد ولكنه من قبل أتم حفظ القرآن الكريم وهو في الصف السادس الابتدائي واستمر في حفظه ومراجعته حتي التحق بكلية الدراسات الإسلامية، ومع قراءة القرآن الكريم تعلم الإنشاد عن طريق الاستماع إلى مشايخ يحبهم وكذلك منشدين عبر اليوتيوب الذي يفضل الاستماع له.

ورغم صغر عمره استطاع أحمد أن يؤسس فرقة إنشاد خاصة بها ويحيي بها الاحتفالات الدينية وكذلك الأفراح وذلك بعد تواجده مع فرقة إنشاد قصر ثقافة قنا، ورغم قلة عددهم إلا أنه حرص على تواجد أعضاء بالفرقة من ذوي الهمم يشاركونه الحفلات داخل محافظة قنا وخارجها، وتميز الشخيبي بصوته الجوهري القوي الذي عرف به وعلاقته مع أصدقائه وزملائه، ورغم إعاقته البصرية إلا أنه يتحرك في أغلب الأحيان بمفرده داخل المحافظة ويستطيع الذهاب إلى المكان الذي يريده.





قال أحمد عباس، الشهر بأحمد الشخيبي، إنه بدأ مشوراه في الإنشاد منذ وقت مبكر ولكنه قبل ذلك حفظ القرآن الكريم كاملًا وهو في الصف السادس الابتدائي بعد التحاقه بالتعليم الأزهري، ومنه استمر في الإنشاد حتي التحق بقصر ثقافة قنا وهناك بدأ في تعلم الإنشاد والاستماع إلى منشدين فرقة القصر وكذلك الاستماع إلى اليوتيوب والمنشدين التي يفضل سماعهم، حتى استطاع مؤخًرًا تأسيس أول فرقة إنشاد خاصة به يحيي من خلالها الحفلات الدينية في المحافظة وكذلك خارج المحافظة.



وأوضح أحمد، أنه التحق بكلية الدراسات وما زال يدرس بها في الصفوف الأخيرة ويحافظ على دراسته وتواجده في فرقة الإنشاد التي تتكون من 6 إلى 10 أفراد بحسب الليلة التي يحييها، لافتًا أنه حرص على تواجد أكثر من شخص من ذوي الهمم في فرقته وتواجدهم معه في كل حفلاته ولا يشعرون بفرق بينهم وبين الآخرين وكذلك يستمتعون بموهبتهم في العزف أو أعمال الإيقاع على الدف والطبلة.



وأشار أحمد عباس، إلى أن الإعاقة لم تكن سبب في عدم استكمال مشواره بالإنشاد أو قراءة القرآن الكريم ولكنها ميزته بين أهالي بلده واكتسب من خلالها شهرة واسعة وتعاطف أيضًا، فالجميع يحرص على الحديث معه ومساعدته وكون من خلال الإنشاد علاقات قوية مع المحيطين به، لافتًا أن إعاقته البصرية جاءت من الصغر ورغم ذهابه إلى العديد من الأطباء لكن إرادة الله كانت لها كلمتها، قائلًا " راضي بما قسمه الله لي وأتمنى أن أصبح كفيف طول العمر".



أحمد عباس



الشيخ أحمد الشخيبي



المنشد أحمد الشخيبي



منشد كفيف بقنا وقارئ للقرآن



منشد كفيف بقنا



