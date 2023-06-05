‫سفيرة كولومبيا تبدى إعجابها بمعرض زهور الربيع في المتحف الزراعي.. صور

كتبت أسماء نصار

قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين ورئيس اللجنة المنظمة ل معرض زهور الربيع أن المعرض بالمتحف الزراعي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين حتى خلال الأيام الماضية التي شهدت مصر خلالها ظروف مناخية غير مستقرة.

وأضاف عطا أن المعرض يشهد إقبالا أيضا من الشباب والأطفال والفئات العمرية المختلفة وذلك للاستمتاع بمناظر الورد والزهور الجميلة .

وزارت سفيرة كولومبيا في القاهرة المعرض بحضور المهندس أحمد منصور مدير المتحف الزراعي حيث تفقدت أجنحته المختلفة وأشادت بالمعروضات الزراعية.

وكان المعرض قد استقبل عدد من السفراء وممثلى البعثات الدبلوماسية والدولية بالقاهرة منهم سفير المجر بالقاهرة وكذلك عدد من زوجات السفراء منهم سفير صربيا و سفير ارمنيا و سفير اليابان و سفير سنغافورة و سفير ليتوانيا والذين أشادو بحسن الاستقبال والتنظيم الراقي .

ويشهد معرض زهور الربيع إقبالا كبيرا من الأسر المصرية و السفراء الأجانب بالقاهرة.

يذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة و المعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا لمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي.