وزيرة البيئة: مصر ليست سبب تلوث البحر المتوسط ونحرص على تنظيم فعاليات النظافة

الإسكندرية جاكلين منير

تفقدت الدكتورة يا سمين فؤاد، وزيرة البيئة ، فعاليات تنظيف قاع البحر من المخلفات البلاستيكية بشاطئ السرايا والتى انطلقت اليوم يرافقها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقالت وزيرة البيئة، أن الوزارة قررت هذا العام الاحتفال بفاعليات يوم البيئة العالمى لمدة أسبوع بمختلف المحافظات، وقع الاختيار على محافظة الإسكندرية، لكشف الحقيقة حول اتهامات موجة الى مصر بأنها سبب تلوث مياه البحر المتوسط، وأكدت الوزيرة على أن هذا الاتهام غير صحيح وأن مصر حريصة على نظافة البيئة البحرية، وأن المخلفات الزجاجية والبلاستيكية التى تم انتشالها، بعضها تحمل علامات تجارية غير مصرية.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة حريصة على الاهتمام بملف النظافة بوجة عام و ملف نظافة البيئة البحرية بشكل خاص ، حيث يتم تنظيم عدد كبير من ندوات التوعية بأهمية نظافة البيئة البحرية وعدم القاء المخلفات البلاستيكية بالبحر من خلال الأحياء و المؤسسات الحكومية، كما يتم تنظيم حملات منتظمة لتنديف الشواطئ و الكورنيش بشكل دائم.

وشهد شاطئ السرايا بالإسكندرية، انطلاق ثانى فعاليات حملة نظافة قاع البحر، وذلك تضامنا مع اليوم العالمى للنظافة،تحت شعار ( حافظ عليها تحافظ عليك) وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والإدارة المركزية للسياحة و المصايف ،وقطاع شئون البيئة بالإسكندرية.

من جانبه قال الدكتور رأفت حمزه الاستاذ المساعد بقسم الرياضات المائية جامعة الاسكندرية والمشرف على الفاعلية،أن هذه الفاعلية هى الفاعلية الثانية للعام الثانى على التوالى، وهو عبارة عنوتنظيف قاع بعض الشواطئ عن طريق غواصين محترفين من كل ما يعيق المصطافين كحجارة وخاصة البلاستك أخطر عنصر ملوث ومهدد البيئة البحرية ورفع اى مخلفات بأرضية الشواطىء خاصة منطقة استحمام واستجمام المصيفين، وأى مخلفات كالعشبة التى يمكن تجمعها بالغوص بالقاع وايضا توجيه رسالة توعية بالحفاظ على البيئة البحرية وعلى شواطئ الإسكندرية الجميلة، مشيرا الى الفاعلية تأتى بمناسبة الاحتفال بيوم النظافة العالمى من كل عام ، وقد تمت الموافقة أن تكون البداية للفعالية بشاطئ السرايا.

وقال إن الإسكندرية لا تقل مكانة عن ما يحدث من نظافة بكل شواطىء العالم أو مصر كشرم الشيخ والغردقة ودهب.