ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 5/6/2023 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:54 م

موعد صلاة العشاء 9:25

الإسكندرية



وقت صلاة الفجر 4:09 ص

موعد صلاة الظهر 12:58

موعد صلاة العصر 4:37

موعد صلاة المغرب 8:01 م

موعد صلاة العشاء 9:35 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية



وقت صلاة الفجر 4:03

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:51 م

موعد صلاة العشاء 9:23 م

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



وقت صلاة الفجر 4:06

وقت صلاة الظهر 12:41

موعد صلاة العصر 4:11 م

وقت صلاة المغرب 7:37 م

وقت صلاة العشاء 9:05 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان



وقت صلاة الفجر 4:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:47 ص

موعد صلاة العصر 10: 4

موعد صلاة المغرب 7:37 م

موعد صلاة العشاء 9:01