ننشر مواقيت الصلاة الأحد 4/6/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:53 م
موعد صلاة العشاء 9:24
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:09 ص
موعد صلاة الظهر 12:58
موعد صلاة العصر 4:37
موعد صلاة المغرب 8:00 م
موعد صلاة العشاء 9:34 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:03
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:50 م
موعد صلاة العشاء 9:22 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:06
وقت صلاة الظهر 12:41
موعد صلاة العصر 4:11 م
وقت صلاة المغرب 7:36 م
وقت صلاة العشاء 9:04 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:47 ص
موعد صلاة العصر 10: 4
موعد صلاة المغرب 7:37 م
موعد صلاة العشاء 9:01
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