اليوم السابع
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نقابة القراء تستدعي الشيخ حلمى الجمل للتحقيق أمام لجنة القيم.. الأحد المقبل

الإثنين، 05 يونيو 2023 05:43 م
نقابة القراء تستدعي الشيخ حلمى الجمل للتحقيق أمام لجنة القيم.. الأحد المقبل الشيخ حلمى الجمل
كتب لؤى على

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قرر مجلس إدارة نقابة محفظى وقراء القرآن العامة بمصر برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، استدعاء العضو الشيخ حلمى عبد الحميد موسى الجمل للمثول أمام لجنة القيم للتحقيق معه فيما ورد عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى، وذلك يوم الأحد الموافق السادس عشر من يونيو الجاري، صرح بذلك الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، ولم تذكر النقابة فى بيانها السبب فى قرارها.

وكان مجلس النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد -شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، استنكر ما صدر من الشيخ ممدوح عامر من خلال الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتستنكره بشدة، حيث شاهده الجميع  وهو يتراقص ويتمايل ويغنى كمطربى المهرجانات، وهذا لا يليق بحافظ القرآن الكريم..

يقول الشيخ محمد حشاد: والله لقد فوجئت بالفيديو وتأثرت بشدة، حيث ما كان ينبغى أن يصدر ذلك من حامل كتاب الله عز وجل، وكان من باب أولى به أن يحترم الشيخ ممدوح عامر القرآن الكريم الذى يتعايش منه والذى جعل له أسما بين الناس ولكن للاسف الشديد لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدنى لا يليق بأهل القرآن.

واختتم الشيخ حشاد: والنقابة سوف تقوم بما تراه مناسبا تجاه هذا الموضوع مع  حاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة.

 

 


نقيب القراء

نقابة القراء

حلمى الجمل

الشيخ حلمى الجمل



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