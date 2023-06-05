مكتبة مصر العامة بالأقصر تستضيف معرض "إسناوى" للتراث الثقافي الفريد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قال محمود العديسي مدير إدارة الوعى الأثرى بالأقصر ، إنه يتواجد داخل مكتبة مصر العامة بالكرنك، معرض مؤقت بعنوان "إسناوى" وذلك لتسليط الضوء على أصول التراث الثقافى الفريد والمتنوع لمدينة إسنا، والتي تعتبر إحدى المدن التاريخية المتميزة بمحافظة الأقصر، التي طالما لعبت أدواراً اقتصادية ودينية مهمة على مدار التاريخ والتي مازالت تحتفظ بتراثها الثقافي المتنوع من التراث المادي وغير المادي.

ويضيف محمود العديسي لـ"اليوم السابع"، إنه نظمت منطقة آثار مصر العليا برعاية إدارة الوعي الأثري بالأقصر، معرض مؤقت بعنوان "إسناوي" لتسليط الضوء على أصول التراث الثقافي الفريد، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، وبالشراكة مع صندوق مكتبات مصر مكتبة مصر العامة بالأقصر، ومشروع الإستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا، والذي نفذته شركة تكوين بمناسبة اليوم العالمي للتراث، حيث يتضمن المعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية عن بعض المبانى التراث بمدينة إسنا، وبعض الملابس التراثية والأكلات الشعبية والمشروبات التي تشتهر بها المدينة، وعلى هامش المعرض أقيمت بعض الفقرات الفنية مثل فن الواو والكف ولعبة التحطيب.

فيما صرح المهندس كريم إبراهيم مدير مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا، والذي يتم تنفيذه بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالشراكة مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر، أن المشروع يستهدف الحفاظ على الأصول التراثية الثقافية للمدينة، وتشجيع السياحة الثقافية وإعادة وضع مدينة إسنا على الخريطة السياحية وخلق تجارب ممتعة للزائرين، مع ضمان تحقيق المنافع الاقتصادية للمجتمع المحلي وتسويق تراث مدينة إسنا المتميز، مشيراً إلى أن المعرض يشمل أهم الصور التي تكشف عن جمال المعالم التراثية والأثرية بها من وكالة الجداوي وسوق القيسارية ومعبد إسنا وغيرها من المعالم، كما يتضمن عرض لخريطة إسنا السياحية ودليل زيارة إسنا، وهي من إنتاج مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا.