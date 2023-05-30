الوعى الأثرى بالأقصر ومشروع تطوير إسنا ينظمان معرض "إسناوى".. اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر، بدءاً من اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض "إسناوي" والذى يقام بالتعاون بين بين منطقة آثار مصر العليا وإدارة الوعى الأثرى بالأقصر، وبالشراكة مع مشروع الاستثمار فى السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا والذى تنفذه تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة، والذى يستمر لمدة 5 أيام وفى إطار فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للتراث، وسعياً للعمل على إعادة التسويق السياحى والثقافى لمدينة إسنا، كواحدة من المقاصد السياحية بالأقصر التى تحتوى على العديد من المعالم الأثرية والتراثية.

وقال محمود العديسى مدير إدارة الوعى الأثرى بالأقصر، إن المعرض يستهدف تسليط الضوء على أصول التراث الثقافى الفريد والمتنوع لمدينة إسنا، والتى تعد واحدة من المدن التاريخية المميزة بالأقصر وطالما لعبت أدوار اقتصادية ودينية هامة على مدار التاريخ، ومازالت تحتفظ بتراثها المتنوع المادى وغير المادى، مؤكداً أن المعرض يأتى فى إطار مجموعة من الفعاليات التى تسعى إدارة الوعى الأثرى بوزارة السياحة والآثار على تنظيمها بشكل مستمر فى مختلف أنحاء الأقصر، والتى كان أبرزها فى الفترة الماضية " محكى الحفائر " الذى عمل على تنمية وعى الأطفال بالحضارة المصرية القديمة.

فيما صرح المهندس كريم إبراهيم مدير مشروع الاستثمار فى السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا، والذى يتم تنفيذه بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالشراكة مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر، أن المشروع يستهدف الحفاظ على الأصول التراثية الثقافية للمدينة، وتشجيع السياحة الثقافية وإعادة وضع مدينة إسنا على الخريطة السياحية وخلق تجارب ممتعة للزائرين، مع ضمان تحقيق المنافع الاقتصادية للمجتمع المحلى وتسويق تراث مدينة إسنا المتميز، مشيراً إلى أن المعرض يشمل أهم الصور التى تكشف عن جمال المعالم التراثية والأثرية بها من وكالة الجداوى وسوق القيسارية ومعبد إسنا وغيرها من المعالم، كما يتضمن عرض لخريطة إسنا السياحية ودليل زيارة إسنا، وهى من إنتاج مشروع الاستثمار فى السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا.