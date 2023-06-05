اليوم السابع
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الإثنين، 05 يونيو 2023 03:09 م
أكرم القصاص
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مصرع وإصابة 37 شخصا فى انقلاب حافلة بولاية ماديا براديش الهندية

الإثنين، 05 يونيو 2023 02:04 م
مصرع وإصابة 37 شخصا فى انقلاب حافلة بولاية ماديا براديش الهندية انقلاب حافلة ـ صورة أرشيفية
نيودلهى (أ ش أ)

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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 35 آخرون بجروح، اليوم الاثنين، جراء حادث انقلاب حافلتهم بعد اصطدامها بشاحنة فى منطقة "شيفبورى" بولاية "ماديا براديش" فى الهند.

وأكد مسئول بارز بالشرطة الهندية- حسبما أوردت قناة (إن دي تي في) الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أن الحافلة كانت تقل طلابا وكانوا في طريقهم إلى بلدة "آجار" قادمين من منطقة "جواليور" عندما وقع الحادث في حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد بالقرب من مصنع في ضواحي "شيفبوري".

وأشار إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، كما فتحت السلطات تحقيقا؛ للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.


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