مصرع شخصين وإصابة آخر فى انقلاب سيارة بالمنوفية

لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الإقليمي شبين ـ طملاي، نتيحة اختلال عجلة القيادة، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد ورود بلاغ حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي شبين الكوم طملاي أمام قرية شبشير، بالانتقال والفحص تبين مصرع كل من "ش، خ، خ" 52 عاما سائق، ومرافقه "ي، ر، ع" 14 عاما طالب، متأثرين بإصابتهما بنزيف بالمخ وإصابة مرافق آخر وهو "خ، ن، ح" 17 عاما طالب مصاب بكدمات في الساقين وجرى نقلهم لمستشفى منوف العام، تم تحرير محضر بالواقعة رقم 3035 إداري مركز منوف لسنة 2023 ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
جثة
المنوفية - محمد فتحى
لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الإقليمي شبين ـ طملاي، نتيحة اختلال عجلة القيادة، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الإقليمي شبين ـ طملاي، نتيحة اختلال عجلة القيادة، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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