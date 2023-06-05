مسجل خطر وراء مقتل شخص فى الخصوص

كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية ب العثور على جثة أحد الأشخاص، وبها آثار لطلق نارى، وعثر بطيات ملابسه على (بطاقة تحقيق شخصية - مبلغ مالى).

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، وتبين ممارسته نشاطا إجراميا تخصص فـى سرقة متعلقات المواطنين كرهاً عنه، وبتاريخ الواقعة وحال سيره بمكان الواقعة وبحوزته "سلاح نارى" شاهد المجنى عليه يسير مترجلاً وبحوزته حقيبة فاستوقفه وحاول سرقته تحت تهديد السلاح فقاومه المجنى عليه فأطلق المتهم عيارا ناريا تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.