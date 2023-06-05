محافظ مطروح: جار التنسيق لافتتاح فرع جديد لجامعة الأزهر

كتب -أحمد الزغبي

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، أنه جار التنسيق حاليا لفتح فرع جديد لجامعة الأزهر بمطروح مع مقترح أكثر من موقع للتيسير على خريجي الشهادة الثانوية الأزهرية، للالتحاق بكليات جامعة الازهر بمطروح.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم قام بتفقد ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2022-2023، وذلك بمجمع المعاهد الأزهرية بمطروح ،يرافقه الشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية والدكتور عبدالعزيز أبو خزيمة مدير عام العلوم الشرعية، والشيخ عبدالرازق الباجورى مدير التعليم الثانوى الازهرية للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة للمراقبين والطلاب،متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وأوضح الشيخ عبد العظيم سالم ان الامتحانات تستمر حتى 12 يونيو الجارى، من خلال 12 لجنة للقسمين العلمى والأدبى بعدد 707 طلاب وطالبات، منهم 550 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي بعدد 8 لجان، و157 طالبا وطالبة بالقسم العلمى، بعدد 4 لجان، مع توفير التأمين بالتعاون مع مديرية الأمن، والتدابير الصحية؛ بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح، للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.