محافظ شمال سيناء: كل التسهيلات أمام القوافل الطبية في شمال سيناء

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء أن المحافظة وجميع المديريات الخدمية تقدم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام القوافل الطبية التى تنفذها مختلف الجهات فى المحافظة.

وأكد المحافظ فى بيان صحفى، أنه أعطى توجيهاته بحضور مدير الطب العلاجى فى مديرية الصحة بحضور الاجتماع التنسيقى للقافلة الطبية التى نظمتها القوات المسلحة بالتعاون مع جامعة المنصورة يوم الخميس قبل الماضى برئاسة المقدم حسن نحلة قائد قطاع تأمين العريش، لتحديد أماكن القافلة فى كلا من مدرسة عمرو شكرى الثانوية بالعريش ومركز حضرى الصفا ومركز حضرى العبور ومستشفى الشيخ زويد المركزى.

أضاف المحافظ أنه تم تزويد القافلة الطبية بأطباء جراحة المخ والاعصاب والنفسية والعصبية من مستشفى العريش العام، بجانب توفير الادوية والمستلزمات الطبية طوال فترة عمل القافلة فى المراكز الحضرية ومستشفى الشيخ زويد المركزى، فضلًا عن تحويل عدد من الحالات لإجراء العمليات الجراحية فى مستشفى العريش العام.

وأشار المحافظ إلى تعاون المحافظة مع القوافل الطبية التى يوفدها مجلس الوزراء وجمعية الهلال الأحمر المصرى من خلال توفير أماكن لعمل القوافل وتزويدها بالأطباء والمستلزمات الطبية.

وأعلن المحافظ عن اهتمام المحافظة بجميع أجهزتها بصحة المواطن السيناوى طبقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.

ونفى المحافظ ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بإعطائه تعليمات إلى القيادات الصحية بالمحافظة بعدم التعامل مع القوافل الطبية التى تكون تحت رعاية الجيش الثانى الميدانى، مؤكدًا أن ما تم تداوله فى هذا الخصوص غير صحيح بالمرة.

وثمن المحافظ الدور الكبير الذى تقوم بها قيادة الجيش الثانى الميدانى فى محافظة شمال سيناء سواء فى عمليات التطهير الذى نفذتها القوات أو فى عمليات التنمية والتعمير التى تجرى على أرض سيناء أو الخدمات المقدمة للمواطن السيناوى سواء القوافل الطبية أو غيرها.