اليوم السابع
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الإثنين، 05 يونيو 2023 04:43 م
أكرم القصاص
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محافظ دمياط تفتتح مشروع إحلال وتجديد الوحدة الاجتماعية بالزرقا

الإثنين، 05 يونيو 2023 04:08 م
محافظ دمياط تفتتح مشروع إحلال وتجديد الوحدة الاجتماعية بالزرقا محافظ دمياط تفتتح مشروع إحلال وتجديد الوحدة الاجتماعية بالزرقا
دمياط معتز الشربيني

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استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، افتتاحات مشروعات العيد القومى للمحافظة، حيث أجرت اليوم جولة رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.
 
وقد بدأت " المحافظ " تلك الجولة بإزاحة ستار افتتاح مبنى الوحدة الاجتماعية بمدينة الزرقا بعد أن شهد أعمال إحلال وتجديد نفذتها مديرية الاسكان،  كما تفقدت المبنى بأقسامه المختلفة واطلعت على منظومة العمل لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية المختلفة التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ، وكذلك آلية تدريب شباب الخدمة العامة على منظومة العمل 
 
وخلال الافتتاح، استمعت " الدكتورة منال عوض " الى مطالب المواطنين،  حيث وجهت تعليماتها الى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدراستها والعمل على حلها، كما وجهت بوضع خطة عمل محددة للتيسير على المواطنين خلال تلقى تلك الخدمات ، مؤكدة تكاتف كافة أجهزة الدولة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بجميع المناطق.
 
 
 

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