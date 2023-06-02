اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ دمياط: توريد 58 ألف طن قمح بالشون والصوامع بنسبة تخطت 124% من المستهدف

الجمعة، 02 يونيو 2023 05:08 م
محافظ دمياط: توريد 58 ألف طن قمح بالشون والصوامع بنسبة تخطت 124% من المستهدف جانب من التوريد
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والصوامع حتى الأمس 124% من المستهدف بما يوازى أكثر من 58 ألف طن، مما يؤكد على انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ إبريل الماضى .
 
فيما وقد أكدت "الدكتورة منال عوض " أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر .
 
وفي هذا الصدد فقد  وجهت " محافظ دمياط " بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا .
 
ومن الجدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت 31002 فدان، وتم تحقيق نسب كبيرة فى تحقيق المستهدف بالمقارنة مع العام الماضي.
 
 
 

 

 


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