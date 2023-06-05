محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022 / 2023 بمعهد فتيات الزقازيق التابع لإدارة شرق الزقازيق الأزهرية والذي يضم 27 لجنة امتحانية تستوعب 390 طالبة بالشعبة العلمية يؤدون الامتحان في مادة القرآن الكريم.

اطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الفيروسات والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في امتحانات هذا العام، وكذلك تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.

تفقد المحافظ اللجان الامتحانية واستفسر من الطالبات على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهن أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، متمنياً لهن التفوق والنجاح والمشاركة في بناء وتنمية الوطن.

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد الجنيدي مدير المنطقة الأزهرية بالشرقية، أن ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية بدأ يوم السبت الماضي الموافق 3 يونيو الجاري في مادتي الفقه والحديث للشعبة العلمية ويستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2023 في مادة التفسير للشعبة العلمية، لافتا إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية الأزهرية بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام بلغ 20812 طالبا وطالبة مقسمين إلى 7730 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية و13082 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية على مستوي المحافظة.