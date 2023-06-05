محافظ الدقهلية يناقش الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين اجتماعاً موسعاً لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية لعام 2023 والمقرر انعقادها فى الفترة من 12 يونيو الجارى وحتى 13 يوليو القادم.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين، والمهندس فتوح علام وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس الزناتى عبدالعظيم وكيل مديرية الطرق، وممثل مديرية أمن الدقهلية، وممثل هيئة الإسعاف بالدقهلية، ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديرى الإدارات التعليمية.

وأشار "المحافظ" إلى أن الدقهلية محافظة متميزة فى مجال التعليم انجبت لمصر اعلام وعلماء فى شتى المجالات وعلى راسهم على باشا مبارك ابو التعليم فى مصر وغيرهم من العلماء.

كما أشار " مختار "الى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية أمن الدقهلية لتأمين كافة مقرات لجان الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أى تجاوزات قد تحدث، مشدداً على أنه لن يسمح بحدوث أى تجاوزات داخل اللجان أو خارجها.

ووجه " مختار " بالتنسيق الكامل بين غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم لتلقى أى شكاوى أو معوقات وسرعة حلها من خلال العرض على الجهات المختصة، مشيراً إلى متابعته الشخصية وعلى مدار اليوم لسير وانتظام الامتحانات فى كافة اللجان.

كما وجه " المحافظ " بالتنسيق الكامل بين كافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديرى الإدارات التعليمية لتجهيز مقرات اللجان قبل بدء الامتحانات داخل المدارس وتمهيد الطرق المؤدية إلى اللجان، مشدداً على النظافة العامة داخل المدراس وخارجها.