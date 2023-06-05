اليوم السابع
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الإثنين، 05 يونيو 2023 04:43 م
أكرم القصاص
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بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة..

محافظ الإسكندرية: تنظيف شاطئ السرايا العام بمشاركة 100 متطوع والقادرون باختلاف

الإثنين، 05 يونيو 2023 04:07 م
محافظ الإسكندرية: تنظيف شاطئ السرايا العام بمشاركة 100 متطوع والقادرون باختلاف تنظيف شاطئ السرايا العام
الإسكندرية جاكلين منير

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أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، فعاليات تنظيف شاطئ وقاع البحر بشاطىء السرايا العام، وذلك بمشاركة 100 متطوع من الشباب وأطفال المدارس والقادرون باختلاف، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة ومديرية التربية والتعليم  بالاسكندرية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن احتفالات اليوم العالمي للبيئة. 
 
وفي كلمته؛ قدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى جميع الجهات المشاركة في هذا الحدث، مشيرًا إلى أن تنظيف قاع الشواطىء من الموضوعات التي يهتم بها العالم أجمع. 
 
وأكد الشريف أن المحافظة حريصة على دعم جميع المبادرات التي تأتي في إطار رؤية الدولة لحماية البيئة والشواطى، وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم عمل العديد من حملات التوعية بضرورة عدم إلقاء اي مخلفات في مياه البحر.
 
من الجدير بالذكر، أن الفعاليات تضمنت تنظيف قاع البحر من المخلفات الصلبة والبلاستيكية بمشاركة عدد 20 غطاس من فريق المبادرات المجتمعية و الغواصين المتطوعين، كما تم توزيع شنط قماشية كبديل للأكياس البلاستيكية على رواد الشاطئ تأكيدا علي أهمية إيجاد بدائل للأكياس البلاستيكية. 
 
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عبد الرازق مدير الإدارة المركزية للسياحة والمصايف،  والدكتور سامح رياض عبدالله رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، واللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول،  وجميع الجهات المعنية.
 
تنظيف شاطئ السرايا العام بمشاركة 100 متطوع والقادرون باختلاف (4)
تنظيف شاطئ السرايا العام بمشاركة 100 متطوع والقادرون باختلاف 

تنظيف شاطئ السرايا العام بمشاركة 100 متطوع والقادرون باختلاف (5)
تنظيف شاطئ السرايا العام بمشاركة 100 متطوع 

تنظيف شاطئ السرايا العام بمشاركة 100 متطوع والقادرون باختلاف (1)
تنظيف شاطئ السرايا العام

تنظيف شاطئ السرايا العام بمشاركة 100 متطوع والقادرون باختلاف (2)
تنظيف شاطئ السرايا العام بمشاركة 100 متطوع والقادرون باختلاف 

تنظيف شاطئ السرايا العام بمشاركة 100 متطوع والقادرون باختلاف (3)
تنظيف شاطئ السرايا العام بمشاركة 100 متطوع والقادرون باختلاف
 

الاسكندرية

البيئة البحرية

شاطئ السرايا

البيئة



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