مجلس مدينة الخارجة يزيل الكثبان الرملية المتراكمة بفعل الرياح على طريق بورسعيد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن الانتهاء من فتح الطريق الذى تم تغطيته بالرمال التى تعوق الحركة المرورية بقرى جناح البلد ببورسعيد وإزاحة الرمال، وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لقري بولاق وقرى بورسعيد التابعتان لمركز الخارجة حيث تسببت الكثبان الرملية المتراكمة بفعل الرياح فى غلق الطريق وعلى الفور جرى الدفع بمعدات الوحدة المحلية لحل المشكلة وإعادة حركة المرور على الطريق لطبيعتها، كما جرى ردم الكابل الخاص بمحول المنازل الريفية بالقرية، واستكمال زراعه الاشجار المثمرة بقرى شرق بولاق، تحت إشراف جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة ومتابعة أحمد عبد الحميد رئيس قرى بولاق.

وكانت مراكز المحافظة شهدت حالة من الطقس السيء وارتفاع شديد في درجات الحرارة مع نشاط رياح مثيرة للأتربة وغيومًا كثيفة في السماء لليوم الثالث على التوالي، مما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية بكافة المناطق، وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن توافر كافة الاستعدادات اللازمة تحسبًا لأية حالات طوارئ تنتج عن الطقس السيئ، كما رفعت مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، وإدارة الحماية المدنية، درجة الاستعداد، تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ تزامنا مع التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة لأقصى درجاتها بالمحافظة.