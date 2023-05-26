اليوم السابع
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عواصف ترابية تضرب مدينة الخارجة وتعيق الرؤية على الطرق السريعة.. صور

الجمعة، 26 مايو 2023 11:29 م
عواصف ترابية تضرب مدينة الخارجة وتعيق الرؤية على الطرق السريعة.. صور عواصف ترابية تضرب مدينة الخارجة
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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تعرض مركز الخارجة والقرى التابعة له بمحافظة الوادى الجديد اليوم الجمعة، لموجة من الطقس السيئ على مستوى مراكز المحافظة، حيث هبت عاصفة ترابية على المركز و تسببت فى انخفاض الرؤية بنسبة كبيرة وخاصة على الطرق السريعة بنطاق المحافظة .

وعلى الفور رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى وتم تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، بسبب ضعف الرؤية المرورية بالطرق السريعة الصحراوية، و أعلن محافظ الوادى الجديد فى بيان له، عن رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة، والتى يصاحبها عواصف ترابية على أغلب المناطق بمركز الخارجة واتجاهها غربا إلى مركز الداخلة.
 
ووجه المحافظ بمتابعة غرفة العمليات والأزمات  حالة الطقس وتلقى أى بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية، تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.
 
وتتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.
 
 
عواصف ترابية تضرب مدينة الخارجة (1)
عواصف ترابية تضرب مدينة الخارجة 

عواصف ترابية تضرب مدينة الخارجة (2)
عواصف ترابية تضرب مدينة الخارجة

عواصف ترابية تضرب مدينة الخارجة (3)
عواصف ترابية تضرب مدينة الخارجة (3)

عواصف ترابية تضرب مدينة الخارجة (4)
عواصف ترابية تضرب مدينة الخارجة (4)

عواصف ترابية تضرب مدينة الخارجة (5)
عواصف ترابية تضرب مدينة الخارجة (5)

 


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