عواصف ترابية تضرب مدينة الخارجة وتعيق الرؤية على الطرق السريعة.. صور

وعلى الفور رفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى وتم تكثيف حملات المرور على الطرق السريعة، بسبب ضعف الرؤية المرورية بالطرق السريعة الصحراوية، و أعلن محافظ الوادى الجديد فى بيان له، عن رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تشهدها المحافظة، والتى يصاحبها عواصف ترابية على أغلب المناطق بمركز الخارجة واتجاهها غربا إلى مركز الداخلة.

ووجه المحافظ بمتابعة غرفة العمليات والأزمات حالة الطقس وتلقى أى بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العلاجية، تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.

وتتميز محافظة الوادى الجديد بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادى الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.